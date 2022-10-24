Губернатор Воробьев сообщил о дополнительном обмундировании для мобилизованных из Подмосковья | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 13:44 Губернатор Воробьев сообщил о дополнительном обмундировании для мобилизованных из Подмосковья

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Дополнительное обмундирование из 22 предметов выдают мобилизованным из Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что его получают все — и призывники, и добровольцы.

«Все без исключения у нас комплектуются дополнительным обмундированием, которое состоит из 22 предметов», — сказал он.

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Работу по частичной мобилизации в регионе провели оперативно, отметил губернатор. Многие солдаты еще остаются на местах и проходят боевое слаживание. В выходные бригада, которая занимается оснащением, побывала в Наро-Фоминске, а ранее — в Твери.

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«Хочу нашу бригаду, которая занимается оснащением, поблагодарить и еще раз сделать акцент на том, чтобы это не оставалось на складах, а чтобы ребята все-таки получали на руки то, что нами закуплено, и уже распоряжались этим так, как они считают нужным», — подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор сообщил об открытии Центров поддержки семей мобилизованных по всему Подмосковью. Он подчеркнул, что оказание помощи этой категории жителей и их семьям имеет приоритетное значение.