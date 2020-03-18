Тысячи волонтеров в Подмосковье начали помогать пенсионерам противостоять вирусу

Пожилым людям посоветовали не покидать дома. Сейчас им опасно даже выйти в магазин за продуктами, ведь шансов получить осложнение в виде вирусной пневмонии у них больше.

Руку помощи протянули волонтеры. Каждый день, обзванивая около 10 тысяч пенсионеров, они узнают об их потребностях в лекарствах, продуктах и средствах гигиены. Активисты не только сами приобретают и доставляют товары адресатам, но и всегда готовы выслушать их по телефону.

«Наши работники приступили к обзваниваю пожилых жителей Подмосковья. Всего в регионе около 1,6 миллиона таких граждан», — сказала министр социального развития области Ирина Фаевская.

Волонтеры доступно рассказывают пенсионерам о мерах борьбы с вирусом и важности соблюдения личной гигиены. Сегодня домашнее социальное обслуживание получают свыше 45 тысяч бабушек и дедушек. Для их поддержки в профильных службах создали специальные штабы людей.

Остаться дома ради здоровья

Работу давно полюбившегося пенсионерам проекта «Активное долголетие» приостановили до 30 марта. Творческие и спортивные занятия в 45 досуговых клубах посещали около семи тысяч человек.

«Самое главное сейчас — ограничить общественные контакты и тщательно мыть руки. Важно не нарушать правильные режимы дня, питания и прогулок. Карантин не означает полного отсутствия свежего воздуха. Надо избегать больших скоплений людей», — прокомментировала главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Подмосковья Нисо Одинаева.

В 32 интернатах ограничили время посещения родственников. Большое внимание стали уделять разъяснительным беседам на тему коронавируса. Температуру у пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья там начали измерять дважды в день.

Одним из важных шагов для противодействия коронавирусной инфекции остается и дезинфекция общественных мест. Социальные центры Подмосковья обеспечили необходимыми для обработки поверхностей средствами. Во многих учреждениях запустили онлайн-консультацию жителей.

Кто еще попал в группы риска?

Пожилых людей отнесли сразу к нескольким группам риска по коронавирусу, поскольку они оказались более восприимчивы к COVID-19. Эксперты рекомендуют старшему поколению особенно внимательно следить за своим здоровьем. Инфекция опасна не только для пенсионеров, но и для маленьких детей, беременных женщин, курильщиков и людей с лишним весом.