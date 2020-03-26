480 тысяч школьников Подмосковья получат продуктовые наборы вместо льготного питания

В Подмосковье подготовили продуктовые наборы для школьников, которые имеют право на льготное питание. Мера действует во время трехнедельных каникул, введенных из-за коронавируса. В наборе печенье, молоко, фрукты, нескоропортящиеся продукты. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, льготное питание в Подмосковье получают 480 тысяч детей. Кроме того, помощь получают одинокие пенсионеры и многодетные семьи.

Из-за вспышки коронавируса многие жители Подмосковья находятся в режиме самоизоляции. В их числе те, кто входит в группу риска и нуждается в помощи — пенсионеры, многодетные семьи, люди на карантине. Специально для них власти региона подготовили меры социальной поддержки.

В условиях самоизоляции у многих, особенно пожилых граждан, возникает проблема с покупкой продуктов и лекарств. С этим людям помогают волонтеры: они разносят по квартирам коробки с продовольствием и медикаментами. Чтобы получить их помощь, достаточно позвонить по номеру 8-800-550-50-30 и рассказать о своих нуждах.

В Московской области жителям помогают более 2000 волонтеров. Они не только доставляют продукты, но и могут помочь выполнить какие-нибудь дела по хозяйству, например починить что-нибудь. Пенсионерам, которые живут на дачных участках, они могут наколоть дров или вспахать огород. При этом волонтеры не забывают о мерах безопасности — с людьми общаются только в защитных масках и перчатках. Заботятся больше не о себе, а о хозяевах квартир, ведь большая часть их них попадают в группу риска по коронавирусу, а значит, будут переносить заболевание гораздо сложнее в случае заражения.

Помогают им и предприниматели. Андрей Воробьев рассказал, что многие предложили свою помощь, предоставив дополнительные ресурсы. Благодаря этому в регионе оперативно реализуются разные программы. Сперва — бесплатные продукты, а затем — медикаменты.

Потому что не всем продукты нужны — у кого-то они есть, но нет чего-то от медицины: масок, дезинфицирующих средств. Мы сейчас готовим наборы — тоже будем делать, тоже бесплатно — всем, кому это нужно. Естественно, по нашим возможностям: в первую очередь это многодетные семьи, старшее поколение, одиноко проживающие. Для нас они имеют особую ценность, потому что о них мы должны позаботиться в первую очередь. Андрей Воробьев.

Продуктовые наборы получат и школьники. Андрей Воробьев рассказал, что их получат 480 тысяч детей, которые льготно питаются в учебных заведениях.

Министр образования Ирина Каклюгина рассказала, что в набор входит печенье, молоко, консервы, сезонные фрукты, конфеты и другие продукты. Их составляли исходя из опросов, которые Министерство соцзащиты провело опросы в фокус-группах многодетных семей.