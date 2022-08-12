Усадьбу Никольское-Обольяниново отреставрируют в Дмитрове

Инвестора ищут для развития усадьбы Никольское-Обольяниново в Дмитрове. Главный дом и два флигеля выставили на торги за право льготной аренды. Об этом сообщили в пресс-службе Минимущества Подмосковья.

«По инициативе Министерства имущественных отношений Московской области будут проведены торги по передаче в аренду объекта культурного наследия XVIII века „Усадьба Никольское-Обольяниново“, расположенного в селе Подъячево Дмитровского округа», — рассказала зампред правительства Анна Кротова.

Она добавила, что в аренду под реставрацию планируют передать еще 12 усадеб Подмосковья до конца года. Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что торги пройдут 13 сентября, усадьбу сдадут на срок до 49 лет.

«Первые семь лет арендная ставка уплачивается в размере, установленном по итогам торгов. Затем, после проведенного комплекса реставрационных работ на объекте, арендатор будет выплачивать ставку в размере один рубль за квадратный метр», — рассказала министр.

Так, программа «Усадьбы Подмосковья» позволит восстановить объекты культурного наследия без использования бюджета региона. За время ее действия с 2013 года предприниматели арендовали 33 усадьбы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства Подмосковья. Они помогут преобразить лесопарки, набережные и исторические центры малых городов региона.