Подмосковье 12 февраля 2024, 12:28 Уроки об истории российских изобретателей прошли в школах и колледжах Подмосковья Министерство образования Московской области

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Занятия проекта «Разговоры о важном» продолжаются в Подмосковье. Очередной цикл уроков посвятили первооткрывателям и их вкладу в науку.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, проект направлен на развитие у школьников внутренней позиции и ответственного поведения в обществе.

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Учащимся начальных классов рассказали о Сергее Королеве, Юрии Гагарине и Дмитрии Менделееве. Школьники 5-7-х классов узнали об истории географических открытий и полезных инновациях. Старшеклассникам рассказали о роли русских исследователей в научном прогрессе.

Уроки также провели для студентов. Они посмотрели фрагмент фильма «Первые» и обсудили деятельность первооткрывателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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