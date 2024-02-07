Важное 07 февраля 2024, 17:10 Секции по робототехнике, туризму и журналистике. Андрей Воробьев — о новой школе в Павловской Слободе Губернатор Воробьев назвал срок открытия школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе

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Современную школу для 1,1 тысячи учеников откроют в Павловской Слободе к началу осени. Она долгожданная, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Новый корпус разгрузит два образовательных центра — они переполнены, дети учатся в две смены.

«Школу мы сдадим 1 сентября. К августу она будет готова. Здесь дошкольное и школьное отделения, дополнительное образование. Там смогут комфортно учиться 1,1–1,3 тысячи ребят», — рассказал Андрей Воробьев.

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В школе откроют профильные классы: инженерные, медицинские, педагогические. Появятся секции по журналистике, робототехнике, самбо и шахматам, волонтерское движение и центр спортивного туризма.

Автор фото: Антон Чернов

Откроют актовый и два спортивных зала, библиотеку с читальным пространством, медицинский блок. Во внутреннем дворике будут площадки для игр и тренировок.

Эта школа в Павловской Слободе — долгожданная, поэтому я очень надеюсь, что все сдадут вовремя. И детки в новом учебном году уже пойдут сюда на учебу, а кто-то — получать дошкольное образование. Андрей Воробьев

В Павловской Слободе живут 15 тысяч человек. Среди них много семей с детьми, при этом школа — одна. Она рассчитана на 650 учеников, но ее посещают около 1,2 тысячи человек.

Второй образовательный центр находится в пяти километрах от Павловской Слободы — в Покровском. Там комфортно могут учиться 400 школьников, однако классы тоже уже переполнены.

Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе Проект новой школы в Павловской Слободе

Современный корпус, который построят к сентябрю, разгрузит оба учреждения. Работа идет по графику, отметил руководитель проекта Илья Шнырев.

«В круглосуточном режиме трудятся 145 человек. Это будет одна из самых крупных школ в городском округе Истра», — подчеркнул он.

Фундамент заложили одновременно с 19 школами в Подмосковье в мае 2022 года. Старт строительству дали при участии заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Продолжается подбор педагогического состава.

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