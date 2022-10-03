УК из Красногорска освободит незаконно занятые помещения по решению суда | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 13:24 Поделиться Telegram

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Viber УК из Красногорска освободит незаконно занятые помещения по решению суда

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Компания ООО «В лесу» незаконно использовала помещения, относящиеся к общему имуществу. В них разместили охранную организацию. Суд посчитал требование Госжилинспекции освободить комнаты законным, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Инспекторы обнаружили нарушения в декабре 2021 года. Они заметили, что компания незаконно использует комнаты общего пользования в доме по Лесной улице. В одной из них разместилось охранное предприятие, а в другой, предназначенной для мусорокамеры, сотрудники принимали пищу. ГЖИ потребовала устранить нарушения в течение полутора месяцев, однако УК попыталась оспорить решение в суде. Арбитраж остался на стороне Госжилинспекции.

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«В решении отмечается, что общее имущество должно содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность жизни и здоровья граждан, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений», — отметила Ольга Федина.

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