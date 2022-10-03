УК из Красногорска освободит незаконно занятые помещения по решению суда | 360°

Все новости

Эксклюзив

03 октября 2022, 14:18

Прокуратура получила 9 жалоб на проведение мобилизации в Подмосковье

Спецоперация

03 октября 2022, 14:15

Кремль ответил на критику военных Кадыровым

Реклама

Мир

03 октября 2022, 14:09

Литва решила выслать временного поверенного в делах России

Спецоперация

03 октября 2022, 14:09

«Как долго мы вас ждали». Жители ДНР встретили мобилизованных бойцов пирожками

Подмосковье

03 октября 2022, 14:08

Более 54 тысяч обращений по поводу частичной мобилизации поступило в Подмосковье

Подмосковье

03 октября 2022, 14:04

Детский технопарк и кампус откроют в физтех-лицее в Долгопрудном в 2023 году

Подмосковье

03 октября 2022, 14:02

Газ по президентской программе пришел еще в 11 населенных пунктов Подмосковья

Мир

03 октября 2022, 14:01

Лукашенко призвал «мобилизовать всех» на уборку картошки

Власть

03 октября 2022, 13:58

Комитет ГД рекомендовал ратифицировать договоры о принятии новых регионов в состав России

Подмосковье

03 октября 2022, 13:24

УК из Красногорска освободит незаконно занятые помещения по решению суда

Читать 360tv в

Компания ООО «В лесу» незаконно использовала помещения, относящиеся к общему имуществу. В них разместили охранную организацию. Суд посчитал требование Госжилинспекции освободить комнаты законным, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Инспекторы обнаружили нарушения в декабре 2021 года. Они заметили, что компания незаконно использует комнаты общего пользования в доме по Лесной улице. В одной из них разместилось охранное предприятие, а в другой, предназначенной для мусорокамеры, сотрудники принимали пищу. ГЖИ потребовала устранить нарушения в течение полутора месяцев, однако УК попыталась оспорить решение в суде. Арбитраж остался на стороне Госжилинспекции.

Реклама

«В решении отмечается, что общее имущество должно содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность жизни и здоровья граждан, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений», — отметила Ольга Федина.

Реклама

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще десять городских округов полностью подготовились к зиме.

Красногорск

Госжилинспекция Подмосковья

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама