Подмосковье 21 апреля 2023, 12:07 Университетский этап конкурса профессионального мастерства стартовал в Орехово-Зуеве ГГТУ

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Университетский этап конкурса «Шаг в профессию» начался в подмосковном ГГТУ. На нем будущие учителя покажут свои навыки ведения уроков и родительских собраний.

Как рассказали в Минобразования, конкурс проведут по четырем группам: дошкольное, начальное, среднее и основное образование, а также в группе педагогов-психологов.

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Участники представят визитные карточки, покажут свои навыки в проведении уроков и родительских собраний, а также использования электронных ресурсов.

«В жюри конкурса — лучшие преподаватели университета и колледжей, а также учителя подмосковных школ. Победители будут приглашены на областной этап конкурса, который пройдёт на нескольких региональных площадках», — добавили в ведомстве.

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