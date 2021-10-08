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    08 октября 2021, 16:29

    Химиотерапия без тошноты. Уникальный препарат для онкобольных произвели в Подмосковье

    Уникальный препарат против тошноты после химиотерапии создали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев

    Рак — болезнь, поражающая миллионы людей ежегодно. Тем, кто с этим столкнулся, хорошо известно о том, какие последствия бывают у химиотерапии. Тошнота и рвота — естественная реакция организма, но на помощь спешат противорвотные препараты. Раньше их поставляли из-за рубежа, а теперь производят и в Подмосковье.

    Компания «ПСК Фарма», работающая в особой экономической зоне «Дубна», создала уникальный препарат, необходимый для комплексной онкологической терапии.

    Он получил название «Фосапрепитант ПСК». Лекарство нужно применять в комбинации с другими средствами против рвоты и тошноты, вызванных химиотерапией.

    Химиотерапия без тошноты. Уникальный препарат для онкобольных произвели в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Новый препарат создают в стерильных лабораториях, отметила генеральный директор фармацевтической компании Евгения Шапиро. Активное вещество разбавляют в растворе, затем его сушат до состояния порошка.

    Это впервые произведенный в России такой отечественный препарат, который полностью соответствует стратегии импортозамещения

    Евгения Шапиро.

    Позади четыре этапа клинических испытаний и сертификация. Впереди — государственные контракты, аукционы и борьба за отечественный рынок.

    Химиотерапия без тошноты. Уникальный препарат для онкобольных произвели в Подмосковье | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Мы постараемся предложить наилучшую цену по сравнению с иностранными производителями, плюс готовы обеспечивать рынок в том объеме, в каком это требуется. У нас строжайший контроль качества, поэтому мы полностью отвечаем за данный препарат», — подчеркнула Евгения Шапиро.

    Химиотерапия без тошноты. Уникальный препарат для онкобольных произвели в Подмосковье | Изображение 3Источник фото: официальный сайт компании «ПСК Фарма»

    В планах у производителей не останавливаться и работать для помощи онкологическим больным. Отечественных препаратов по этому направлению на российском рынке практически нет, что существенно ограничивает их доступность.