Подмосковье 06 февраля 2023, 12:10 Уникальный футбольный манеж откроют в Домодедове до конца года

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Футбольный манеж откроется у стадиона «Авангард» в Домодедове до конца года. На нем смогут одновременно заниматься восемь команд. Об этом рассказал директор стадиона Владимир Редькин.

Манеж станет уникальным для Подмосковья. На нем смогут заниматься до восьми футбольных команд одновременно — для них построят восемь раздевалок и душевых комнат.

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«С открытием объекта городской округ Домодедово выходит на новый уровень в развитии спорта», — отметил он.

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Рядом с манежем также появится ледовый дворец. Объект построят по поручению губернатора Андрея Воробьева за счет средств федерального бюджета.

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