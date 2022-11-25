Подмосковье 25 ноября 2022, 10:45 Футбольный манеж на стадионе «Авангард» в Домодедове построят в 2023 году

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Строительство футбольного манежа началось на территории стадиона «Авангард» в микрорайоне Северное Домодедово. Его планируют открыть в следующем году, сообщили в Минстрое Подмосковья.

Сейчас на объекте трудятся около 60 строителей и семь единиц техники. Они монтируют металлоконструкции, системы обогрева поля и ведут другие работы.

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На манеже смогут одновременно заниматься 60 человек. В здании комплекса обустроят ледовую арену, трибуны, тренажерный зал, а территорию благоустроят. Спортсмены смогут тренироваться на манеже круглый год.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады, спортивные объекты и поликлиники.

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