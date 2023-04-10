Подмосковье 10 апреля 2023, 16:57 Уникальные предметы быта времен Островского представят на выставке в Королеве Музейное объединение "Музеи наукограда Королёв"

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Выставка «Островский Сергея Дурылина. Тогда и сейчас» откроется в Мемориальном музее Дурылина в Королеве 14 апреля. Она будет посвящена 200-летию русского драматурга.

Выставка покажет связь между временем Островского и временем Дурылина через предметы быта, графику, книги и фотографии из собрания музея.

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Среди экспонатов гости увидят набор бамбуковой мебели, принадлежавший русской актрисе Марии Ермоловой, ее веер, перчатку и другие предметы, а также уникальные фотографии одной из лучших Катерин в «Грозе» Островского Гликерии Федотовой.

Также на выставке будут представлены набор декоративной посуды, созданный ограниченным тиражом в Мейсене по заказу Малого театра, книги современников и соавторов Дурылина и другие экспонаты.

Выставка будет открыта до сентября.

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