Подмосковье 17 января 2023, 10:47 Умные камеры выявили 2 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с сентября

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Умные камеры Главного управления содержания территорий побывали в девяти городских округах Подмосковья с сентября. Там они зафиксировали две тысячи нарушений. Большинство выявленных замечаний касались вывоза снега, а число вандальных надписей в регионе заметно снизилось.

Камеры побывали в Химках, Мытищах, Балашихе, Реутове, Домодедове, Одинцове, Красногорске, Ленинском округе и Подольске. Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, с сентября камеры зафиксировали две тысячи нарушений. Из них 1403 касались вывоза снега.

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«Однако наметилось серьезное снижение по вандальным надписям: зафиксированы только в 32 точках муниципалитетов», — отметила она.

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Светлана Аипова добавила, что умные камеры направляют в те округа, где выросло число жалоб жителей, а также туда, где снизились показатели качества уборки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях — все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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