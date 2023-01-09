Подмосковье 09 января 2023, 17:40 Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе»

Читать 360tv в

Жители Подмосковья могут оставлять обращения и жалобы онлайн — в соцсетях и на портале «Добродел». По словам губернатора региона Андрея Воробьева, все комментарии должны системно обслуживаться.

«И в разное время, в том числе и ко мне, обращались с предложениями закрыть комментарии, потому что где-то, как кажется, эмоциональные, где-то преувеличенные. Хочу вам сказать, уважаемые коллеги, думаю, это общее мнение, мы по этому легкому, но ошибочному пути не пойдем», — отметил губернатор.

Реклама

Андрей Воробьев добавил, что особенно важно своевременно и спокойно реагировать на чувствительные для жителей темы.

Реклама

Ранее губернатор сообщил, что в 2023 году на дороги Подмосковья выйдут свыше 1,3 ысячи новых автобусов. Кроме того, регион закупит 130 дорожных машин.