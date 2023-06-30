Подмосковье 30 июня 2023, 14:21 Умные автомобили помогли ускорить работу ГУСТ в Подмосковье в 5 раз ГУСТ МО

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Искусственный интеллект позволил инспекторам ГУСТ в пять раз ускорить работу и увеличить количество выявляемых дефектов. Контролировать чистоту и порядок в регионе помогают умные автомобили.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в Подмосковье более 14 тысяч дворов и свыше 4,5 тысячи общественных пространств. Все эти территории требуют внимания, чтобы поддерживать их чистоту и комфорт.

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По ее словам, в управлении трудятся 268 инспекторов, которые ежедневно контролируют состояние общественных пространств в регионе. Они используют в работе умные автомобили, оснащенный нейросетью. Они помогают автоматически выявлять все недочеты даже на большой скорости.

«Помимо прочего, сейчас они штрафуют по упрощенной системе, и срок привлечения к ответственности сократился с 60 дней до одного дня благодаря автоматизации процесса. Уменьшилось и время реагирования и устранения дефектов в содержании, средний срок устранения сейчас составляет от одного до семи дней», — отметила она.

Министр добавила, что сейчас ведомство использует шесть таких машин. В планах внедрить еще больше умных автомобилей, чтобы повысить качество уборки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На набережной уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.

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