Подмосковье 21 июня 2023, 21:25 Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре Губернатор Воробьев: работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью Автор фото: Дмитрий Белицкий

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В октябре этого года в Зарайске завершат второй этап благоустройства набережной реки Осетр, а работы по реконструкцию плотины — уже в конце июля. За последние пять лет в Зарайске преобразили семь популярных среди жителей мест отдыха, на текущий момент еще два проекта находятся в стадии реализации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично встретился с горожанами и обсудил планы по благоустройству Зарайска.

По словам губернатора, при поддержке президента и правительства в Зарайске обустроили ключевые места города: улицу Красноармейскую и площадь Торговых рядов. В 2020 году обновили часть набережной реки Осетр. На территории появилась комфортная пляжная зона, волейбольная и смотровая площадки, парковка и дорожки.

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«В этом году благодаря очередной победе во Всероссийском конкурсе у нас есть возможность продолжить создавать набережную, о которой мечтают жители. Теперь это участок от плотины до „Белого колодца“. Постараемся, чтобы уже в октябре для жителей и туристов появилось больше уютного пространства у воды с живописными видами на Зарайск», — рассказал Андрей Воробьев.

Также глава региона отметил, что более 1,5 тысячи гидротехнических сооружений в Подмосковье нуждаются в постоянном внимании. Плотину на реке Осетр построили в 1966 году, она расположена в исторической части города. Жители Зарайска обратились к губернатору с просьбой помочь восстановить достопримечательность города и благоустроить эту часть реки. Масштабные работы проводят с осени прошлого года.

Проект по благоустройству набережной реки Осетр от плотины до источника «Белый колодец» победил на VI всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На территории обустроят прогулочный маршрут вдоль водоема с пирсами для отдыха и рыбалки, установят детские игровые площадки и природную тропу на холмах возле «Белого колодца». Также у реки появятся малые архитектурные формы, беседки, скамейки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения.

Новый участок послужит продолжением уже благоустроенной в 2020 году набережной от улицы Правобережная до Лодочной станции, где рабочие установили волейбольную и смотровую площадки, пляж, парковку и пешеходные дорожки.

Кроме того, благодаря инвесторам на набережной появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.

«Мы закупили лодки и катамараны почти на миллион рублей, в дальнейшем — сапы. Хотим организовать уже в этом году двухдневные туры на байдарках для жителей и гостей города. Планируем в здании лодочной станции сделать гостиницу минимум на 20 номеров, а также термальную зону, — поделился представитель инвестора Виталий Грудкин.

На набережной Андрей Воробьев встретил ребят из летнего школьного лагеря «Солнышко», которые вышли на прогулку с воспитателем. Дети рассказали, что уже успели покататься на катамаране. Губернатор пообещал для лагеря 100 порций мороженого, чтобы угостить всех ребят.

Ремонт плотины начался в прошлом году, основные работы уже завершены. В ходе реконструкции специалисты демонтировали старую и построили новая железобетонную конструкцию водосбросного сооружения. Кроме того, у плотины возведут пешеходный мост.

Набережная реки Осетр Сквер у ДК имени Леонова Парк «Беспятовская роща» Сквер у ДК «Победа» Улица Октябрьска Улица Красноармейская Улица Советская Набережная реки Осетр Сквер у ДК имени Леонова

По словам подрядчика работ Евгения Помникова, плотина пришла в негодность из-за карстовых пустот и родников. Специалисты убрали ил, укрепили дно сооружения и сделали обводной канал.

«После того, как плотина была построена, осуществляли углубление дна. Когда производили вскрытие грунта, в песке нашли восьмипудовый якорь весом 135 килограммов и высотой около 2 метров. Сейчас его реставрируют. Планируем увековечить якорь здесь — на этой плотине», — добавил застройщик.

Всего в Подмосковье за пять лет отремонтировали 19 гидротехнических сооружений, в 2023-м завершат работы на восьми плотинах, а в следующем году начнут капитальный ремонт еще семи.

Кроме благоустройства набережной реки Осетр, в Зарайске привели в порядок Площадь Революции (Торговых рядов), улицу Красноармейскую, парк «Беспятовская роща», скверы у Дворцов культуры имени Леонова и «Победа», а также улицы Октябрьская и Советская.

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