Подмосковье 04 апреля 2023, 10:26 Укладку новых путей для запуска МЦД-4 завершили на 70%

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Работы по укладке дополнительных путей для запуска МЦД-4 выполнили на 70% на Киевском направлении МЖД. Они позволят повысить пропускную способность и обеспечить тактовое движение составов.

Рабочие завершают обустройство третьего и четвертого путей МЦД-4. Их длина на участке Москва-Сортировочная — Киевская — Апрелевка составит 88,7 километра.

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Третий заглавный путь протяженностью 37,5 километра укладывают на участке Солнечная — Апрелевка, а четвертый, длиной 39 километров — на участке Москва-Сортировочная — Киевская — Апрелевка. Еще 12,2 километра построят в рамках создания остановочного пункта Минская. Кроме того, в ходе работ смонтируют 235,9 километра контактного провода.

Станции также переведут на цифровую систему управления движением. На нее уже перешли Крекшино, Толстопальцево, Внуково, Очаково и Москва-Сортировочная-Киевская, Лесной городок, Солнечная и Апрелевка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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