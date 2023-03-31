Важное 31 марта 2023, 12:15 Андрей Воробьев: МЦД-3 запустят в Химках в августе

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Уже в этом году в Химках запустят МЦД-3. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что это важное событие, запланированное на август. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой городского округа Дмитрием Волошиным.

Благодаря новому транспортному узлу в Химках пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

У нас в августе важное событие — на вашем направлении запускается МЦД. Мы и дальше будем вам оказывать максимальное содействие по модернизации дорожной инфраструктуры. Андрей Воробьев

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин доложил губернатору, что рядом со станциями МЦД благоустроят территории и откроют удобные парковки.

«Наша задача — сделать благоустроенный, комфортный подход к пяти станциям МЦД, а также парковки, предусмотреть автобусное сообщение. Учитывая пассажиропоток, который вырастет в два раза, мы, безусловно, уже начали пересмотр маршрутной сети», — сказал он.

Волошин добавил, что расширят и некоторые проезжие части. Среди них, например, Новосходненское шоссе и Машкинская развязка, связывающая шесть ключевых дорог.

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