Укладка нового асфальта началась на Октябрьском проспекте в Люберцах
Большую реконструкцию Октябрьского проспекта проводят в Люберцах. Уже началась укладка нового асфальта. Когда весь проект реализуют, пропускная способность дороги вырастет на 35%. Время в пути сократится на 20-30 минут.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что закончили укладку асфальта на участке в районе памятника Воину-освободителю.
Следующий шаг — обновление покрытия на правом боковом проезде вблизи Красной улицы. Реконструкцию проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Укладка асфальта будет проводиться поэтапно, чтобы избежать перекрытия движения
Алексей Гержик.
В мае начнется строительство подземного перехода. Появится он на пересечении с Красной улицей.
В июле приступят к строительству путепровода. Его завершат к сентябрю 2023 года.
По проекту количество полос для машин увеличат с четырех до восьми. Здесь появится два подземных перехода, установят три светофора и семь автобусных остановок.
Также на Октябрьском проспекте построят четырехполосный путепровод над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская.