Укладка нового асфальта началась на Октябрьском проспекте в Люберцах

Большую реконструкцию Октябрьского проспекта проводят в Люберцах. Уже началась укладка нового асфальта. Когда весь проект реализуют, пропускная способность дороги вырастет на 35%. Время в пути сократится на 20-30 минут.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что закончили укладку асфальта на участке в районе памятника Воину-освободителю.

Следующий шаг — обновление покрытия на правом боковом проезде вблизи Красной улицы. Реконструкцию проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Укладка асфальта будет проводиться поэтапно, чтобы избежать перекрытия движения Алексей Гержик.

В мае начнется строительство подземного перехода. Появится он на пересечении с Красной улицей.

В июле приступят к строительству путепровода. Его завершат к сентябрю 2023 года.

По проекту количество полос для машин увеличат с четырех до восьми. Здесь появится два подземных перехода, установят три светофора и семь автобусных остановок.

Также на Октябрьском проспекте построят четырехполосный путепровод над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская.