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    27 апреля 2022, 17:47

    Укладка нового асфальта началась на Октябрьском проспекте в Люберцах

    Анастасия Аброськина

    Большую реконструкцию Октябрьского проспекта проводят в Люберцах. Уже началась укладка нового асфальта. Когда весь проект реализуют, пропускная способность дороги вырастет на 35%. Время в пути сократится на 20-30 минут.

    Укладка нового асфальта началась на Октябрьском проспекте в Люберцах | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что закончили укладку асфальта на участке в районе памятника Воину-освободителю.

    Следующий шаг — обновление покрытия на правом боковом проезде вблизи Красной улицы. Реконструкцию проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Укладка асфальта будет проводиться поэтапно, чтобы избежать перекрытия движения

    Алексей Гержик.

    В мае начнется строительство подземного перехода. Появится он на пересечении с Красной улицей.

    В июле приступят к строительству путепровода. Его завершат к сентябрю 2023 года.

    По проекту количество полос для машин увеличат с четырех до восьми. Здесь появится два подземных перехода, установят три светофора и семь автобусных остановок.

    Также на Октябрьском проспекте построят четырехполосный путепровод над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская.