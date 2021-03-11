Реконструкция Октябрьского проспекта выведет транзитный поток из Люберец

Октябрьский проспект в Люберцах ждет реконструкция. Ее проведут до 2025 года. Работы выполнят в пять этапов на участке от границы с Москвой до Егорьевского шоссе. К ним уже приступили.

На первом этапе работ разберутся с участком от улицы Власова до Волковского проезда. Построят эстакаду, два подземных перехода, ливневую канализацию.

Расширят и саму дорогу, увеличив ее пропускную способность на 35%. Это отметил губернатор региона Андрей Воробьев, поставив задачу работать на опережение срока.

«Важный проект для нас. Президент поддержал эту масштабную реконструкцию. Правительство выделяет значительные средства для того, чтобы расшить все узкие места в большой агломерации. Региональные власти оказывают максимальную поддержку», — отметил он.

По его словам, города в Подмосковье растут, зарегистрированных машин становится больше. А значит, развитие инфраструктуры — в приоритете.

«Это важно, чтобы обеспечивать перемены в качестве жизни. Это очень востребовано, этого хотят жители», — сказал губернатор.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что реконструкция набирает темп, а ведут ее в рамках строительства нового участка на М-5 «Урал» — он позволит транспорту обходить поселки Октябрьский и Островцы, а еще разгрузит движение.

Мы находимся в активной фазе — постараемся максимально быстро и с опережением графика все эти работы выполнить Алексей Гержик.

Создание нового участка М-5 началось в 2018 году. Задача проекта — вывести транзитный поток из поселков в Люберцах и ускорить движение по трассе.

На первом этапе построят и мост через Москву-реку. Это сделают к ближайшему декабрю. Затем займутся основным ходом дороги, а это 11 километров. Второй этап выполнят к концу 2023-го.

Задача на декабрь 2021 года — открыть первые десять километров, а декабрь 2023-го — вторые 11 Андрей Воробьев.

А после окончания работ дорога обеспечит скоростной подъезд к Москве, Люберцам, Раменскому и Жуковскому.

Реконструкция поможет разгрузить дорогу, вывести транзитный транспорт, а еще улучшить экологическую обстановку. Грузовики смогут быстрее проезжать, сократив выбросы вредных веществ в атмосферу.