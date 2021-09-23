Жителям дома в Люберцах вернули около 1 млн рублей переплаты за отопление

В Люберцах управляющая компания ООО «Самолет-Сервис» вернула собственникам квартир одного дома около миллиона рублей переплаты за отопление по предписанию Госжилинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Перерасчет провели жителям второго корпуса дома №7 по улице Дружбы в Люберцах. Руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина отметила, что сумма возврата собственникам квартир превысила 900 тысяч рублей.

С просьбой разобраться с платежками в ведомство обратились сами жители. По их словам, в документах стояли нереально высокие суммы за отопление. После получения обращения ведомство провело проверку легальности начислений.

В результате инспекции сотрудники Госжилинспекции установили, что управляющая компания при корректировке платежей за отопление по итогам прошлого года не придерживалась формулы правил предоставления коммунальных услуг.

Ведомство дало ООО «Самолет-Сервис» два месяца на проведение перерасчета. За это время сумму пересчитали. Управляющая организация отчиталась об исполнении. Всего жильцам дома вернули 911122 рубля 74 копейки.