Жителям дома в Балашихе вернули почти 3 миллиона рублей переплаты за отопление

Компания «ПИК-Комфорт» вернула жителям дома № 14 на Реутовской улице в Балашихе 2,9 миллиона рублей переплаты за отопление. После перерасчета платежей этого потребовала Госжилинспекция.

Глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина сообщила, что от жильцов поступали обращения. Управляющая компания, по их словам, не проводила ежегодную корректировку оплаты за отопление.

Началась проверка, во время которой нарушение правил об оказании коммунальных услуг подтвердилось.

В данном случае жилищное законодательство предполагает следующий порядок начисления платежей: их выставляют ежемесячно равными долями по итогам года. Однако затем проводят корректировку по показателям общедомового прибора учета Ольга Федина.

Компании «ПИК-Комфорт» выдали предписание о проведении перерасчета в течение 1,5 месяца. Задачу выполнили в срок.

Жильцам вернули 2 999 004 рублей. В среднем это составляет около 7,7 тысячи рублей на квартиру.

Ранее стало известно, что жителям дома в Люберцах вернули около миллиона рублей переплаты за отопление.