Управляющая компания из Звенигорода снесет террасу на крыше дома по решению суда | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 11:51 Поделиться Telegram

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Viber Управляющая компания из Звенигорода снесет террасу на крыше дома по решению суда

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Управляющая компания из Звенигорода демонтирует террасу с навесом, которую незаконно установили на крыше дома в проезде Ветеранов. После попытки обжаловать требование, суд остался на стороне ГЖИ, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Инспекторы обнаружили на крыше дома незаконную постройку в апреле прошлого года. Это была терраса с навесом, на которую не было разрешительных документов. УК предложили депмонтировать сооружение или оформить его по закону в течение пяти месяцев. Это решение организация попыталась оспорить решение в суде.

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При первом рассмотрении арбитраж согласился с тем, что терраса не является общедомовым имуществом и находится в собственности жителей дома, поэтому оснований для ее сноса нет. Однако высшая инстанция — арбитражный суд Подмосковья — согласился с ГЖИ.

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«Нарушение заключалось в несогласованном изменении участка крыши МКД — а это, бесспорно, общедомовое имущество. Навес постройки сильно выдавался за габариты дома, зимой снег с него падал на прохожих», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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