Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме Губернатор Воробьев заявил о необходимости начала подготовки техники к зиме Пресс-служба Губернатора Московской области

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Зима уже не за горами, а это значит, что коммунальщикам нужно начать готовить снегоуборочную технику. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

«Еще одна тема — подготовка транспорта к зимнему сезону и по дорогам, которым мы уделяем внимание. Сейчас уже надо внимательно подготовиться и убедиться, что вся техника готова, чтобы снег для нас не был неожиданностью, а для наших жителей — неудобством», — сказал он.

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Особое внимание на заседании обратили на вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Поскольку Московская область приняла решение о доукомплектации мобилизованных призывников, нужно своевременно доставить им необходимые предметы, подчеркнул губернатор.

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Ранее Воробьев заявил, что власти Подмосковья окажут адресную поддержку семьям мобилизованных.

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