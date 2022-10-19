Учитель истории из Лобни получил льготу на покупку жилья | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 13:24 Учитель истории из Лобни получил льготу на покупку жилья

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Еще один педагог из Подмосковья приобретет новое жилье благодаря программе социальной ипотеки. Учитель истории и обществознания из школы № 3 Лобни Евгений Никитин получил сертификат благодаря профессиональным успехам.

Комиссия выбрала получателя льготного кредита на конкурсной основе. Они высоко оценили успехи Евгения Никитина и выделили его готовность расти профессионально. За время работы он стал победителем городского этапа конкурса «Педагогический дебют» и стал финалистом состязания «Педагог-психолог Подмосковья».

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Евгений рассказал, что пришел работать в школу сразу после выпуска из Московского государственного областного университета. В начале карьеры он работал педагогом-психологом, после повышения квалификации стал преподавать немецкий язык, а затем прошел переподготовку и стал учителем истории и обществознания.

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«До участия в программе социальной ипотеки думал, что приобрести собственное жилье в ближайшее время не получится. Теперь не могу поверить своему счастью», — поделился педагог.

Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года. Получить льготный кредит на жилье могут медики, педагоги, молодые ученые, тренеры и другие специалисты региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.