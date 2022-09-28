Губернатор Подмосковья попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах | 360°

Важное 28 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах

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После того как два колледжа Подмосковья присоединились к проекту «Профессионалитет», студенты получили возможность уже во время обучения проходить стажировки в крупных компаниях и устраиваться работать. Губернатор Андрей Воробьев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину подключить к программе и малый, средний бизнес. Инициативу поддержали.

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Колледж «Энергия» в Реутове — один из двух в Подмосковье, работающих по проекту «Профессионалитет». Это новая программа обучения, которая должна решить вопрос подготовки кадров.

Студентам важно заранее понимать, куда они смогут трудоустроиться. Благодаря «Профессионалитету» колледжи сотрудничают с крупными предприятиями, а по инициативе губернатора к ним сможет подключиться и малый, средний бизнес, который тоже готов приглашать к себе молодых ребят.

Чтобы ребята получали уникальное оборудование уже по направлениям программирования, кибербезопасности, есть малые и средние предприятия, которые тоже в наши колледжи хотят приходить Андрей Воробьев.

С таким предложением Андрей Воробьев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру просвещения России Сергею Кравцову, приехавшим посмотреть, как готовят студентов в колледже «Энергия» в Реутове.

Здесь, например, находятся центр экспериментального машиностроения, учебная аудитория по микроэлектронике и лаборатории, где ребята сразу обучаются будущим профессиям.

«Оборудование, которое мы видим здесь, оно благодаря президентской программе „Профессионалитет“ стало возможным. И вот такие крупные компании, как „НПО Машиностроения“, могут софинансировать. Где-то 50% — это федералы и 50% — крупные корпорации», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что, если дать малому и среднему бизнесу возможность участвовать в подготовке студентов, ребята получат новое оборудование, в том числе по IT-направлению.

Андрей Юрьевич, абсолютно поддерживаю. Первое — мы уже расширяем специальности, по которым можно будет привлекать малый и средний бизнес. Это будет и направление туризма, и различные виды услуг Михаил Мишустин.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что это действительно важный вопрос. Крупные предприятия благодаря «Профессионалитету» вкладывают действительно значимые средства в развитие колледжей, а теперь это смогут делать также малые и средние компании.

«Конечно, есть запрос от малых предприятий, среднего бизнеса, чтобы такая программа реализовывалась, ведь это ускоренный курс обучения, сразу практическая подготовка», — отметил Кравцов.

По словам губернатора Московской области, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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