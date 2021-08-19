Учитель биологии из Дубны вошел в сотню лучших в Подмосковье

Учителя биологии из Дубны Наталью Биканову включили в топ-100 педагогов Подмосковья. Она преподает в школе № 1 с углубленным изучением отдельных предметов.

Как подчеркивал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, педагоги играют важную роль в жизни каждого человека. Это, по его словам, особое призвание.

Наталья Биканова успела завоевать немало наград. Она уже получила звание почетного работника общего образования России.

Сто лучших учителей в Подмосковье утвердила региональная конкурсная комиссия. В этот список вошли педагоги из Клина, Долгопрудного, Мытищ, Красногорска и других округов.

За свои высокие достижения каждый из 100 учителей получит денежное поощрение.