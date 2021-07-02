Купить жилье по льготной программе смогут еще 15 учителей Подмосковья

Льготой на покупку жилья обеспечили еще 15 учителей в Подмосковье. Они получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». В других регионах России сейчас нет таких субсидий для уникальных специалистов, среди которых врачи, педагоги, ученые, тренеры.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она отметила, что льготные сертификаты вручают поэтапно.

Всего по программе в этом году сертификаты получат 110 воспитателей, учителей и молодых педагогов Ирина Каклюгина.

Программа «Социальная ипотека» работает с 2016 года — тогда ее запустили по решению Андрея Воробьева. За этот период сертификаты выдали более чем 300 педагогам.

«Заявленные воспитатели уже получили свои сертификаты. До конца лета встретимся также со всеми учителями и молодыми педагогами, ставшими участниками программы», — отметила Каклюгина.

Что дает льгота?

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

Ежегодно много желающих стать участником такой программы — это лучший показатель ее эффективности Ирина Каклюгина.

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.