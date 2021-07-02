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    02 июля 2021, 14:38

    Купить жилье по льготной программе смогут еще 15 учителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Льготой на покупку жилья обеспечили еще 15 учителей в Подмосковье. Они получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». В других регионах России сейчас нет таких субсидий для уникальных специалистов, среди которых врачи, педагоги, ученые, тренеры.

    Купить жилье по льготной программе смогут еще 15 учителей Подмосковья | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она отметила, что льготные сертификаты вручают поэтапно.

    Всего по программе в этом году сертификаты получат 110 воспитателей, учителей и молодых педагогов

    Ирина Каклюгина.

    Программа «Социальная ипотека» работает с 2016 года — тогда ее запустили по решению Андрея Воробьева. За этот период сертификаты выдали более чем 300 педагогам.

    «Заявленные воспитатели уже получили свои сертификаты. До конца лета встретимся также со всеми учителями и молодыми педагогами, ставшими участниками программы», — отметила Каклюгина.

    Что дает льгота?

    Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

    Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

    Ежегодно много желающих стать участником такой программы — это лучший показатель ее эффективности

    Ирина Каклюгина.

    До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.