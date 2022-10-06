Учебную эвакуацию с кинологами провели в суде Солнечногорска | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 16:38 Поделиться Telegram

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Viber Учебную эвакуацию с кинологами провели в суде Солнечногорска

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В здании суда Солнечногорска прошла учебная эвакуация. За несколько минут спасательные службы оцепили здание и вывели на улицу всех, кто находился внутри. Помещения проверили с кинологами и нашли тренировочную взрывчатку.

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Кинолог с собакой — главные фигуры во время эвакуации. Именно они могут определить всю серьезность ситуации. Ксения Гусманова и ее четвероногая напарница Гороха обыскали здание и настоящей взрывчатки не нашли. Зато на тренировочную собака реагирует моментально, подавая специальные знаки.

«Что делает собака? Садится. Она показывает сигнальным поведением наличие взрывчатого вещества. А что входит в это сигнальное поведение? Она может садиться, ложиться, замирать. Звука не должно быть. Потому что некоторые взрывчатые устройства реагируют на звук», — объяснила Ксения.

Все действия во время учебной эвакуации оттачивают на практике. Начальник управления по обеспечению безопасности мировых судей Подмосковья Антон Шестаков поделился, что пока на практике эти навыки не пригодились, но отработать их очень важно.

«Слава богу, реальных угроз не было, однако последнее время в рамках последних событий зачастую стали появляться ложные сообщения о минировании судебных участков. В этом году их уже достаточно много и все случаи отрабатывались очень четко», — сказал он.

Всего на территории Подмосковья работают 362 участка с мировыми судьями. В каждом из них эвакуационные действия регулярно отрабатывают. Солнечногорск прошел проверку на отлично.

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