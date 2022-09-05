Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Важное

05 сентября 2022, 13:01

(обновлено: 05 сентября 2022, 17:03)

Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов

Губернатор Воробьев отметил высокий запрос на благоустройство в городах Подмосковья

Читать 360tv в

Жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

«Что еще я хотел бы отметить? Огромный запрос — на благоустройство. Везде — в Подольске, Красногорске, Мытищах, Бронницах. И в маленьких, и в больших городах», — сказал Воробьев.

Реклама

По его словам, такой запрос зафиксировали по президентской программе и по программе «Парки в лесах». Губернатор подчеркнул, что эту работу очень важно и дальше продолжать.

Реклама

«И я очень надеюсь, что по окончании строительного сезона (все-таки благоустройство крайне желательно завершать до морозов) все проекты будут успешно завершены, как и капитальный ремонт школ», — добавил он.

Воробьев обратил внимание на то, что в Московской области продолжат большую программу по рекреационным зонам, отдыху, комфортному пребыванию жителей, детей, семей.

Глава регион отметил, что парки всегда должны быть наполнены жизнью.

«Также это всегда должно быть доступно малому бизнесу для оказания услуг», — заключил он.

Воробьев на заседании также перечислил преимущества промышленной ипотеки в Подмосковье.

Андрей Воробьев

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама