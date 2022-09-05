Важное 05 сентября 2022, 13:01 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:03) Поделиться Telegram

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Viber Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов Губернатор Воробьев отметил высокий запрос на благоустройство в городах Подмосковья пресс-служба губернатора Московской области

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Жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

«Что еще я хотел бы отметить? Огромный запрос — на благоустройство. Везде — в Подольске, Красногорске, Мытищах, Бронницах. И в маленьких, и в больших городах», — сказал Воробьев.

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По его словам, такой запрос зафиксировали по президентской программе и по программе «Парки в лесах». Губернатор подчеркнул, что эту работу очень важно и дальше продолжать.

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«И я очень надеюсь, что по окончании строительного сезона (все-таки благоустройство крайне желательно завершать до морозов) все проекты будут успешно завершены, как и капитальный ремонт школ», — добавил он.

Воробьев обратил внимание на то, что в Московской области продолжат большую программу по рекреационным зонам, отдыху, комфортному пребыванию жителей, детей, семей.

Глава регион отметил, что парки всегда должны быть наполнены жизнью.

«Также это всегда должно быть доступно малому бизнесу для оказания услуг», — заключил он.

Воробьев на заседании также перечислил преимущества промышленной ипотеки в Подмосковье.

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