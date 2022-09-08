Учебную эвакуацию провели в школе № 5 в Ногинске | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 13:07 (обновлено: 08 сентября 2022, 14:16) Поделиться Telegram

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Viber Учебную эвакуацию провели в школе № 5 в Ногинске

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Учебная пожарная тревога прозвучала в школе № 5 в Ногинске. Педагоги смогли организовать эвакуацию по всем правилам.

При звучании пожарной тревоги важно не медлить и действовать по правилам. Так и сделали в школе в Ногинске — оповестили спасательные службы и без паники вывели детей из здания. Директор Ирина Кочетова рассказала, что инструктажи с учениками проводят регулярно.

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«Самое главное, что и заместитель по безопасности, и классные руководители постоянно в течение учебного года приглашают из подразделений курирующие это направление службы, ведется не только внутришкольная работа», — отметила она.

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Педагоги вывели учеников в безопасное место по схеме этажей — построили учеников и направились к ближайшему выходу. За собой закрыли двери, чтобы в случае настоящего пожара задержать огонь. Начальник отдела надзорной деятельности Богородского Александр Цыплаков объяснил, что при каждой учебной тревоге моделируются разные ситуации, чтобы отработать их на практике.

«Каждый раз моделируются различные ситуации — блокируются различные эвакуационные выходы, и, соответственно, мероприятия по безопасной эвакуации должны быть отработаны настолько, чтобы в случае наступления какой-то нештатной ситуации руководство школы, педагоги могли эвакуировать детей», — подчеркнул он.

Подобные тренировки в образовательных учреждениях Богородского проводят каждые три месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школу №3 капитально отремонтировали в Кашире впервые за 90 лет. Новый облик учреждения глава региона проверил лично.

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