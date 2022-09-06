Андрей Воробьев: школу № 3 капитально отремонтировали в Кашире впервые за 90 лет | 360°

Важное 06 сентября 2022, 17:41 (обновлено: 06 сентября 2022, 19:08) Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Андрей Воробьев: школу № 3 капитально отремонтировали в Кашире впервые за 90 лет

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Помещение начальных классов школы № 3 капитально отремонтировали в Кашире. Постройке уже около 90 лет. Теперь она получила современный облик. За пять лет преобразятся свыше 320 школ Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Корпус начальных классов построили в 1936 году. Капитальный ремонт провели впервые — до этого был лишь косметический.

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Вскоре по просьбам родителей рядом со школой установят и детскую площадку.

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Родители всегда следят, подсказывают, принимают участие в ремонте. Например, выбирают цвет стен и интерьера. И форма, и содержание имеют значение Андрей Воробьев.

В корпусе отремонтировали фундамент, кабинеты, актовый и спортивный залы, столовую. Установили современную мебель.

Раньше подмокали стены — ремонт решил эту проблему. Обновили и системы водоснабжения, канализации, отопления.

«Наша задача — создать комфортные условия, делать классы светлыми и уютными, ставить современное оборудование и внедрять все самое прогрессивное», — добавил Андрей Воробьев.

Ребята уже вернулись к обучению после ремонта. Они увидели школу в новом свете. На время преображения их переводили в основной корпус, расположенный поблизости, на улице Металлистов.

Спасибо президенту за масштабную и важную программу капремонта школ. За пять лет мы планируем обновить по ней больше 320 учреждений Андрей Воробьев.

В школе учатся и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них на первом этаже обустроили специальные классы.

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