Участок шоссе от Крутиц до Кубинки отремонтировали в Подмосковье

Участок Можайского шоссе стал безопаснее для более чем 30 тысяч автомобилистов. Дорожные службы отремонтировали более 11 километров покрытия от деревни Крутицы до выезда из Кубинки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Обновленная дорога ведет к местам исторического и культурного наследия. Это танковый музей, церкви Архангела Михаила и Преображенская. Кроме того, по ней можно доехать до станций Портновская, Кубинка-1, Чапаевка, а также до поселков Течково, Дубки и до Наро-Фоминска.

По сообщению МТДИ, по этой дороге ежедневно проезжают свыше 30 тысяч автомобилистов. Ремонт сделал их путь комфортнее и безопаснее, отметил глава Минтранса Алексей Гержик. Он добавил, что работы в округе завершили еще на четырех участках — от Можайского шоссе до станции Голицыно, от села Андреевское до СНТ «Земля», от Буденовского шоссе до 20-го километра Минского шоссе, а также на дороге ММК — Кобяково.

«На всех участках ремонта заменили асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины», — подчеркнул министр.

Работы все еще ведутся на участке шоссе от деревни Крутицы до поселка Дубки. Всего покрытие заменят на 19 километрах дорог региона. Это 36,5 километра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Многие из них выполнят досрочно.