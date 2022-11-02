Участок Лобненского шоссе вблизи деревни Носово откроют после реконструкции в декабре | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 11:27 Участок Лобненского шоссе вблизи деревни Носово откроют после реконструкции в декабре

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Монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода завершился вблизи деревни Носово. Работы проводили в ходе реконструкции Лобненского шоссе. Его отремонтированный участок откроют в декабре, сообщили в Минтрансе региона.

Глава ведомства Алексей Гержик рассказал, что в ходе реконструкции шоссе в регионе построят четыре надземных перехода, которые обеспечат безопасное и комфортное движение. Так, ранее уже был смонтирован пролет у аэропорта Шереметьево.

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По сообщению МТДИ, сейчас рабочие обустраивают дорожную разметку, инженерные коммуникации и строят локальные очистные сооружения. Кроме того, завершилось возведение мостового перехода через реку Мещериху.

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Благодаря реконструкции пропускная способность шоссе увеличится, сократится время пути из Лобни до аэропорта Шереметьево. Также улучшится доступность Чашниково и Носово.

Протяженность реконструируемого участка составит три километра основного хода и свыше шести с учетом боковых проездов. На шоссе создадут от четырех до семи полос, установят освещение, шумозащитные экраны, обустроят тротуары и остановки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность реконструкции автовокзала в Бронницах. На нем появятся крытый перрон, рестораны и магазины.