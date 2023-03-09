Подмосковье 09 марта 2023, 12:55 Участники зарубежных выставок из Подмосковья заключили 195 экспортных соглашений за год

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Предприниматели из Подмосковья подписали 195 экспортных контрактов на общую сумму 61 миллион долларов благодаря участию в международных выставках в 2022 году. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Среди крупных подписанных договоров — контракт производителя косметики «ПК „Красота и здоровье“» из Чехова, которая поставит в Узбекистан товары на 15 миллионов долларов. Также компания «Робиос» из Серпухова подписала соглашение с Китаем на пять миллионов долларов, а «Молопак» из Чехова — два контракта с белорусскими коллегами на общую сумму почти 6,2 миллиона.

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За год бизнесмены региона показали свою продукцию на 34 зарубежных выставках в Белоруссии, Турции, Узбекистане и других странах. В этой работе им содействовал Фонд поддержки экспорта. Он помогает компаниям решать организационные вопросы и берет на себя сопутствующие расходы.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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