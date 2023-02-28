Подмосковье 28 февраля 2023, 17:42 Участники и ветераны СВО смогут получить бесплатную помощь юриста в Подмосковье

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Государственное юридическое бюро Подмосковья будет оказывать бесплатную помощь участникам и ветеранам СВО, а также их семьям после принятия нового законопроекта. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Бюро будет оказывать бесплатную помощь с оформлением социальных льгот, статуса добровольца и по другим вопросам. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это необходимый законопроект, который распространится и на Подмосковье. Получить бесплатную помощь можно будет у специалистов из реестра адвокатов.

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«Юридическими услугами бесплатно могут воспользоваться инвалиды, ветераны, дети-сироты, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и еще ряд категорий жителей. Из нашего бюджета Государственному юридическому бюро на эти цели в 2023 году выделяется свыше 20 миллионов рублей», — сказал он.

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Игорь Брынцалов напомнил, что в Подмосковье действует ряд других мер поддержки участников СВО и их семей. Так, для них работают консультационные центры, где также можно получить юридическую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.

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