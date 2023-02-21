Важное 21 февраля 2023, 15:08 Воробьев: Подмосковье продолжит максимально поддерживать семьи бойцов СВО Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО

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Подмосковье продолжит оказывать максимальную помощь семьям военнослужащих, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Об этом он заявил в эфире Первого канала после послания президента Федеральному собранию.

«Всегда ждем выступления нашего лидера. Для нас приоритеты очевидны. Что касается поддержки — это святое. И самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И мы дальше будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — сообщил губернатор Московской области.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о помощи в восстановлении здоровья участников СВО. По словам губернатора, правительство Подмосковья работает адресно: бойцы получают поддержку с протезами, реабилитацией в госпиталях и не только.

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Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. Во время своей речи он выразил благодарность всем губернаторам за поддержку семей участников СВО.