Участники детского IT-лагеря в Ногинске научились создавать компьютерные игры

Десятки ребят приняли участие в IT-смене летнего лагеря центра «Техно-клуб» в Ногинске. Дети участвовали в викторинах и проектировали игры в течение 11 дней.

Один из участников смены — 13-летний Александр Кокарев. Юноша с первого класса занимается робототехникой и собирает электросхемы. Изучал 3D- и нейромоделирование. Но игры он еще не проектировал — занялся этим на IT-смене впервые. Оказалось, что и имеющиеся навыки пригодились. Вместе со своей командой Александр разработал мобильную игру за две недели.

«Сначала я брал рисунки у других членов команды, писал скрипты, другим словом — программы. И вот эти программы как раз на рисунки накладывал», — объясняет школьник.

Источник фото: телеканал «360»

Смена в лагере длилась 11 дней — в первой половине дня. Ребята изучали робототехнику и 3D-моделирование, создавали компьютерные игры. Руководитель центра Олег Карпов рассказал: в программу вложили то, что не успели пройти в течение учебного года.

«Лагерь проводится первый год, и мы решили дать детям ту программу, те знания, которые не успели дать в течение года. Педагоги проводили активные, интерактивные мероприятия», — поделился Карпов.

Источник фото: телеканал «360»

Всего 30 детей от 10 до 17 лет приняли участие в смене. Их поделили на команды и в конце они представили готовые проекты игр.

IT-смена стала последней этим летом. В начале учебного года центр вновь примет новые таланты.

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