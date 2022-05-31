«Отступать некуда». Воробьев и Голикова дали старт строительству 20 школ в Подмосковье

Первый камень в фундамент 20 современных школ заложили в Подмосковье. Старт строительству дали губернатор Андрей Воробьев и вице-премьер Татьяна Голикова. За предыдущие два года открыли 61 школу, а менее чем за пять лет в регионе введут еще 143.

«Мы закладываем 20 школ, но больших. Это 20 огромных школ. <…> Нам отступать некуда — так же, как и строителям. Их задача — большую школу строить за 20 месяцев, чтобы 1 сентября 2024 года пришли школьники», — сказал губернатор.

Строительство 20 школ в Московской области даст еще свыше 19 тысяч мест для учеников в 14 городских округах.

Это уже добрая традиция. Московская область развивается, и каждый год мы закладываем школы. В этот раз накануне праздника — Дня защиты детей. Дети — это наше и настоящее, и будущее Андрей Воробьев.

В ближайшее время в Подмосковье достроят четыре школы. В июне — на улице Полянка в Можайске. Этот образовательный центр примет 550 учеников.

В августе появятся пристройка на 400 мест в Орехово-Зуеве, школа для 825 ребят в Опалихе, начальная школа при Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном. Их откроют 1 сентября.

«Как сказал Андрей Юрьевич, стало традицией в преддверии либо Дня защиты детей, либо 1 сентября закладывать новые образовательные учреждения. Это и детские сады, и школы», — отметила Татьяна Голикова.

Сейчас в Подмосковье строят три образовательных кластера: в Одинцове, Долгопрудном и Истре. Они объединят талантливых детей со всего Подмосковья и даже из других регионов.

В каждом кластере — свой образовательный уклон. В Одинцове будет гуманитарный, в Долгопрудном — естественно-научный, а в Истре — инженерно-технический.

«Мы и дальше будем строить школы, но главное — мы работаем над качеством образования. И наша задача — сделать так, чтобы ребята успешно сдавали экзамены и имели перспективы, чтобы поступить в лучшие вузы нашей страны и не только», — добавил Андрей Воробьев.

По его словам, это получается, когда воспитательный процесс ведут вместе с родителями и педагогами.

«В этом году, дорогие жители, у нас будет 1 020 000 учеников. Плюс 40 тысяч каждый год. Школьников — 40-41 тысяча, а еще каждый год плюсом 20 тысяч дошколят», — сказал губернатор.

Татьяна Голикова подчеркнула, что благодаря новым школам в Подмосковье решается вопрос со второй сменой.