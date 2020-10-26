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    26 октября 2020, 17:07

    Почти 70 участков для многодетных семей согласовали в Подмосковье за две недели

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    За две недели в Подмосковье согласовали еще 69 новых земельных участков многодетным семьям. Больше всего в Солнечногорске — девять. На один меньше в Мытищах, а в Зарайске с Истрой по шесть.
    Почти 70 участков для многодетных семей согласовали в Подмосковье за две недели

    Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Она уточнила, что общая площадь участков — 8,4 гектара.

    По пять земельных участков подготовили в Шатуре, по четыре — в Коломне и Сергиевом Посаде, по три — в Богородском округе и Пушкино.

    Кроме того, земли выделили в Луховицах, Можайске, Раменском, Кашире, Серпухове, Дубне, Орехово-Зуеве, Волоколамске, Озерах, Ступине, Серебряных Прудах и Дмитрове.

    Министерство имущественных отношений Московской области согласовало образование еще 35 земельных участков для семей с тремя и более детьми.

    Большинство из них располагается в Озерах — 20, следом идут Богородский округ — семь, Пущино — четыре, Руза, Шаховская, Серебряные Пруды и Волоколамск.

    Многодетным семьям Подмосковья выдали уже более 27 тысяч земельных участков за девять лет.