Почти 70 участков для многодетных семей согласовали в Подмосковье за две недели

Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Она уточнила, что общая площадь участков — 8,4 гектара.

По пять земельных участков подготовили в Шатуре, по четыре — в Коломне и Сергиевом Посаде, по три — в Богородском округе и Пушкино.

Кроме того, земли выделили в Луховицах, Можайске, Раменском, Кашире, Серпухове, Дубне, Орехово-Зуеве, Волоколамске, Озерах, Ступине, Серебряных Прудах и Дмитрове.

Министерство имущественных отношений Московской области согласовало образование еще 35 земельных участков для семей с тремя и более детьми.

Большинство из них располагается в Озерах — 20, следом идут Богородский округ — семь, Пущино — четыре, Руза, Шаховская, Серебряные Пруды и Волоколамск.

Многодетным семьям Подмосковья выдали уже более 27 тысяч земельных участков за девять лет.