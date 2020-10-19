Более 350 га земли предоставили многодетным семьям в 2020 году в Подмосковье

Министр особо отметила важность работы по обеспечению землей многодетных семей в разных округах.

«Обеспечение многодетных семей землей — одно из слабых мест многих муниципалитетов. Количество семей растет, а процент обеспечения нет. Если у вас дефицит земель — обращайтесь в правительство Московской области. Совместно с ГКУ МО „Центр земельно-имущественного комплекса Московской области“ мы будем подбирать для вас участки», — сказала Наталья Адигамова.

В Подмосковье с 2011 года земельными участками обеспечили 27591 многодетную семью. Лидерами по предоставлению земли с 2011 года стали городские округа Лотошино, где обеспечены 99% всех семей, вставших на очередь, Луховицы — 96%, Ступино — 95%, Зарайск — 94%, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский, которые обеспечили 93% своих многодетных семей, Павловский Посад — 92%, Бронницы — 91% и Кашира — 90%. Министр уточнила, что более 20 городских округов находятся в красной зоне, там процент обеспечения ниже 60%.

В режиме видеоконференцсвязи также коснулись вопроса предоставления госуслуг в сфере земельных отношений. В регионе в 2020 году было предоставлено более 100 тысяч таких услуг.

«С начала года в Московской области, несмотря на непростые эпидемиологические условия, предоставлено свыше 106 тысяч государственных услуг в сфере земельных отношений, более 60 тысяч решений по ним прошли согласование в Минмособлимуществе, из них более 90% решений муниципалитетов согласованы», — сообщил Юрий Филиппов, начальник Управления контроля предоставления государственных услуг министерства имущественных отношений.