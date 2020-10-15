Многодетные семьи Подмосковья получили 27 тысяч участков за девять лет

Это отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов. Он рассказал, что 96% семей уже получили свои участки в Луховицах, 95% — в Ступине. Следом идут Зарайск и Серебряные Пруды.

А земля, переданная с начала года, позволит обеспечить ей более 2,6 тысячи многодетных семей региона Геннадий Герасимов.

Из всех земель, переданных семьям Подмосковья с 2011 года, три тысячи полностью обеспечили водоснабжением, шесть тысяч — возможностью подключить его, еще восемь тысяч — подъездной дорогой. Об этом сказал заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

Известно, что 1,5 тысячи участков газифицировали, еще 19 тысяч уже обеспечили электроснабжением. А в этом и следующем году к передаче подготовили еще 115 гектаров областной земли.

Большой прирост семей

Такие вопросы обсудили на заседании комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию. Прошло оно под руководством председателя комитета Владимира Шапкина.

По словам замминистра социального развития области Надежды Боос, ежегодный прирост количества многодетных семей — 14%.

При этом министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отмечала, что одной из проблем в части обеспечения семей участками остается дефицит земель. По ее словам, он есть еще в половине городских округов.

Для помощи им подмосковное правительство вместе с Центром по содействию развитию земельно-имущественного комплекса подбирают земли из казны и неразграниченной государственной собственности.