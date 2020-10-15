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    15 октября 2020, 11:34

    Многодетные семьи Подмосковья получили 27 тысяч участков за девять лет

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Многодетным семьям Подмосковья выдали уже более 27 тысяч земельных участков за девять лет. Это сообщили в Министерстве имущественных отношений региона. Там уточнили, что наилучшие показатели с 2011 года показал городской округ Лотошино, где землей обеспечили 99% всех семей.
    Многодетные семьи Подмосковья получили 27 тысяч участков за девять лет

    Это отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов. Он рассказал, что 96% семей уже получили свои участки в Луховицах, 95% — в Ступине. Следом идут Зарайск и Серебряные Пруды.

    А земля, переданная с начала года, позволит обеспечить ей более 2,6 тысячи многодетных семей региона

    Геннадий Герасимов.

    Из всех земель, переданных семьям Подмосковья с 2011 года, три тысячи полностью обеспечили водоснабжением, шесть тысяч — возможностью подключить его, еще восемь тысяч — подъездной дорогой. Об этом сказал заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

    Известно, что 1,5 тысячи участков газифицировали, еще 19 тысяч уже обеспечили электроснабжением. А в этом и следующем году к передаче подготовили еще 115 гектаров областной земли.

    Большой прирост семей

    Такие вопросы обсудили на заседании комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию. Прошло оно под руководством председателя комитета Владимира Шапкина.

    По словам замминистра социального развития области Надежды Боос, ежегодный прирост количества многодетных семей — 14%.

    При этом министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отмечала, что одной из проблем в части обеспечения семей участками остается дефицит земель. По ее словам, он есть еще в половине городских округов.

    Для помощи им подмосковное правительство вместе с Центром по содействию развитию земельно-имущественного комплекса подбирают земли из казны и неразграниченной государственной собственности.