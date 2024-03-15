Подмосковье 15 марта 2024, 13:26 Учащиеся школьных лесничеств из Подмосковья присоединились к акции «Неделя добрых дел» Комитет лесного хозяйства Московской области

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Акция «Неделя добрых дел» стартовала в Подмосковье 11 марта. По ней все неравнодушные ребята и старшее поколение изготавливают маскировочные сети и пишут письма для бойцов СВО. К акции присоединились учащиеся школьных лесничеств из Сергиева Посада и Коломны.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, ребята из школьного лесничества «Росток» Сргиева Посада и активисты «Лесного дозора» из Коломны приготовили песочное печенье для хотьковского клуба «Активное долголетие» и написали письма военным

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Ранее акцию «Неделя добрых дел» анонсировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Она объединит школьников и их родителей вокруг одной задачи — волонтерской помощи и взаимовыручки.

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