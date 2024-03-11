Важное 11 марта 2024, 12:30 Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах Подмосковья Медиасток.рф

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«Неделя добрых дел» началась в Подмосковье, объявил губернатор Андрей Воробьев. Акция, получившая такое название, объединит школьников и их родителей вокруг одной задачи — волонтерской помощи и взаимовыручки.

Ребята будут заниматься плетением маскировочных сетей для участников СВО, декорировать печенье для пенсионеров и на передовую, писать открытки бойцам.

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Подключились классы с первого по восьмой, а также десятые. Акция продлится с 11 по 15 марта, она стала частью большого благотворительного проекта «Доброе дело», стартовавшего в Подмосковье в 2022 году.

«В 2022 году наши школьники выступили с инициативой. И с тех пор успешно реализуется программа „Доброе дело“ — это очень важная вовлеченность, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых. Часто во всем, что сегодня нуждается в поддержке СВО, принимают участие и люди старшего поколения», — сказал Андрей Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Акция поможет объединить и поколения, поскольку школьники вместе с пенсионерами из клубов «Активное долголетие» смогут вместе готовить блины, изготавливать открытки для участников СВО и не только.

«В учебной программе большая роль уделяется воспитанию. Всему тому, что позволяет найти и ребенку, и взрослому ответы на любые интересующие вопросы», — добавил глава Подмосковья.

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