Подмосковье 11 ноября 2022, 11:19 Учащиеся школьных лесничеств из Подмосковья посетили питомник зубров

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Победители и призеры девятого слета школьных лесничеств Подмосковья и областного этапа всероссийского конкурса «Подрост» побывали на экскурсии в Приокско-Террасном заповеднике.

Участниками экскурсии стали члены школьного лесничества «Дубрава» Пролетарской школы из Серпухова. Они заняли на слете третье место.

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Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что в заповеднике можно встретить 153 вида птиц и 57 видов млекопитающих.

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Ребята посетили музей природы и питомник зубров, узнали об истории заповедника и о его обитателях. Они смогли вблизи увидеть зубров и даже сделать с ними фото.

Помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» Михаил Шовкун рассказал, что Мособллес стремится поощрять лучшие команды, проявляющие себя на слетах.

«Это закрепляет интерес учащихся к природе, ориентирует их в выборе жизненного пути после окончания школы», — отметил он.

Ранее Минэкологии Подмосковья попросило жителей не подкармливать водоплавающих птиц. Из-за этого они могут отказаться улетать на зимовку.