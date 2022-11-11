11 ноября 2022, 11:19
Учащиеся школьных лесничеств из Подмосковья посетили питомник зубров
Победители и призеры девятого слета школьных лесничеств Подмосковья и областного этапа всероссийского конкурса «Подрост» побывали на экскурсии в Приокско-Террасном заповеднике.
Участниками экскурсии стали члены школьного лесничества «Дубрава» Пролетарской школы из Серпухова. Они заняли на слете третье место.
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Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что в заповеднике можно встретить 153 вида птиц и 57 видов млекопитающих.
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Ребята посетили музей природы и питомник зубров, узнали об истории заповедника и о его обитателях. Они смогли вблизи увидеть зубров и даже сделать с ними фото.
Помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» Михаил Шовкун рассказал, что Мособллес стремится поощрять лучшие команды, проявляющие себя на слетах.
«Это закрепляет интерес учащихся к природе, ориентирует их в выборе жизненного пути после окончания школы», — отметил он.
Ранее Минэкологии Подмосковья попросило жителей не подкармливать водоплавающих птиц. Из-за этого они могут отказаться улетать на зимовку.
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