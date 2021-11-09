Более 55 тысяч туристов побывали в Волоколамске с начала года

Волоколамск привлек более 55 тысяч туристов с начала года. Это самый старый город Подмосковья, упоминания о котором появились в летописях на 12 лет раньше, чем о Москве.

Волоколамский кремль пользуется большой популярностью у путешественников. Самые старинные его постройки относятся в XV веку.

Здесь посетители увидят здания разных стилей и эпох — они хорошо сохранились до наших времен.

Вместе с тем туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на Музей Героев-панфиловцев, Иосифо-Волоцкий монастырь и Ярополецкую плотину.

В Подмосковье побывали более 11 миллионов гостей с начала года. Самыми популярными у туристов городами стали Истра, Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Дмитров и многие другие.