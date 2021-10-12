Свыше 1,2 миллиона туристов отдохнули в Дмитрове с начала года
Комитет по туризму Подмосковья: 1,2 миллиона туристов отдохнули в Дмитрове с начала года
Дмитров привлек свыше 1,2 миллиона туристов с начала года. Этот подмосковный город всего на семь лет моложе столицы.
Сегодня Дмитров — городской округ на севере Подмосковья. В областном комитете по туризму отметили, что он популярен у путешественников.
Дмитров нередко называют младшим братом Москвы
В первую очередь город славится Дмитровским кремлем. Это целый музей-заповедник, который объединяет 12 построек.
Сюда активно едут, чтобы посмотреть на обитателей фермы «Российские альпаки» и увидеть Борисоглебский мужской монастырь.
Кроме того, в Дмитрове находится клуб воздухоплавания «Аэровальс». Туристы нередко выбирают это место, чтобы получить яркие впечатления от полета на шаре, который поднимается на 900 метров.
С января Московскую область посетили более 10 миллионов туристов. Особо популярными городами стали Сергиев Посад, Зарайск, Коломна, Истра, Серпухов, Одинцово.