Свыше 1,2 миллиона туристов отдохнули в Дмитрове с начала года

Дмитров привлек свыше 1,2 миллиона туристов с начала года. Этот подмосковный город всего на семь лет моложе столицы.

Источник: фотобанк Московской области, Ксения Сидорова

Сегодня Дмитров — городской округ на севере Подмосковья. В областном комитете по туризму отметили, что он популярен у путешественников.

Дмитров нередко называют младшим братом Москвы комитет по туризму Подмосковья.

В первую очередь город славится Дмитровским кремлем. Это целый музей-заповедник, который объединяет 12 построек.

Сюда активно едут, чтобы посмотреть на обитателей фермы «Российские альпаки» и увидеть Борисоглебский мужской монастырь.

Кроме того, в Дмитрове находится клуб воздухоплавания «Аэровальс». Туристы нередко выбирают это место, чтобы получить яркие впечатления от полета на шаре, который поднимается на 900 метров.

С января Московскую область посетили более 10 миллионов туристов. Особо популярными городами стали Сергиев Посад, Зарайск, Коломна, Истра, Серпухов, Одинцово.