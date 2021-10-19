Еще 4,5 тысячи рабочих мест появится у жителей Подмосковья благодаря новым инвесторам

Подмосковье привлекло более 60 инвесторов с начала года. Они создадут для жителей еще 4,5 тысячи рабочих мест, отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

С января Корпорация развития Московской области привлекла в регион десятки новых инвесторов.

Мы подписали 61 инвестиционное соглашение на сумму свыше 50 миллиардов рублей Екатерина Зиновьева.

Компании, которые выбрали для работы Московскую область, будут заниматься самыми разными направлениями. Среди них фармацевтика, цифровые технологии, производство сырья для строительства не только.

«Всего за три квартала корпорация развития получила свыше 420 заявок от представителей среднего и крупного бизнеса на подбор площадок для своих проектов», — сказал генеральный директор КРМО Владимир Слипенькин.

Он добавил, что большинство заявок сейчас прорабатывают.

Наши специалисты уже провели тысячи встреч и сделали сотни выездов для показа объектов инвесторам Владимир Слипенькин.

Он отметил, что, если по всем проектам подпишут соглашения, они принесут жителям 30 тысяч рабочих мест, а Подмосковью — инвестиции более чем на 280 миллиардов рублей.

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