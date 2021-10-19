Значимая помощь. Как социальные предприниматели Подмосковья могут получить субсидии

Социально-ориентированное предпринимательство — один из трендов бизнеса последних лет. Такие предприятия не только извлекают выгоду, но и решают социально важные проблемы. Социальные предприниматели Московской области могут получить субсидию для компенсации затрат и развития своего бизнеса. Для этого им достаточно подать заявку в электронной форме.

Кто может получить субсидию для социальных предпринимателей Московской области

Малые и средние социальные предприниматели Московской области могут получить субсидии для своей деятельности. К социальному предпринимательству относят тех, кто обеспечивает занятостью социально уязвимые группы населения. К такому бизнесу относят и тех, кто производит товары для инвалидов, помогает в трудоустройстве нуждающихся в соцзащите, организует отдых для пенсионеров в санаториях и обучает детей в секциях или кружках.

Сейчас социальное предпринимательство становится фактором привлекательности предприятия. Социально ориентированному бизнесу удается внедрять инновационные идеи, решать важные социальные проблемы и при этом получать прибыль.

В России есть несколько успешных примеров социального предпринимательства. Это компания «Моторика», которая производит многофункциональные протезы рук, пальцев и предплечья для взрослых и детей. Центр «Душевные люди» также занимается социальным предпринимательством. Он предоставляет населению услуги по уходу за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями.

Условия предоставления субсидии для социальных предпринимателей Московской области

Субсидию предоставляют тем социальным предпринимателям, которые включены в перечень социальных предприятий. Получателей субсидий определяют по конкурсу из наилучших условий достижения результатов. По результатам оценки составляют рейтинг заявок. Порядковый номер в рейтинге присваивают заявке по количеству набранных баллов.

Для участия заявитель должен соответствовать нескольким основным требованиям:

• участник должен принадлежать категории субъектов малого и среднего предпринимательства;

• участник должен осуществлять деятельность на территории Московской области;

• участник должен выплачивать зарплату в размере не менее величины минимальной зарплаты в Московской области.

Поддержка социального предпринимательства заключается в компенсации 85% целевых затрат, но не более двух миллионов рублей.

Какие затраты можно компенсировать через субсидию

С помощью субсидии можно компенсировать несколько видов затрат. Это арендные платежи, выкуп помещения, оплата коммунальных услуг, текущий и капитальный ремонт, реконструкция помещения. К затратам также относят приобретение сырья, материалов и инструментов, а также покупку основных средств и оборудования. Субсидии могут покрыть медицинское обслуживание, повышение квалификации и приобретение комплектующих изделий при производстве и реализации медицинской техники.

Субсидировать можно те затраты, которые были произведены не ранее 1 сентября года, предшествующего конкурсному отбору.

Как оформить субсидию для социальных предпринимателей Подмосковья

Оформить субсидию можно с помощью онлайн-заявки на сайте госуслуг Московской области. Заявитель может не прикреплять сканы документа с информацией, а просто заполнить необходимые поля.

Для подачи заявки нужно выбрать цель обращения «Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг в социально значимых сферах деятельности». В категории заявителя следует указать либо юридическое лицо, либо ИП.

Источник фото: Госуслуги Московской области

Заявителю придется в интерактивной форме предоставить само заявление, документ, удостоверяющий личность, документ о назначении на должность главного бухгалтера и другие документы, которые подтверждают осуществление затрат. По желанию можно предоставить сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и сведения о наличии задолженности по уплате налогов.

Заявление регистрируется за один день, а максимальный срок оказания услуги составляет 85 дней. Если заявитель успешно пройдет конкурсный отбор, то получит уведомление об этом.

Как попасть в реестр социальных предприятий Московской области

Статус социального предприятия можно получить в том случае, если индивидуальный предприниматель или организация осуществляют предпринимательскую деятельность и обеспечивают социально уязвимых граждан занятостью или реализуют товар, предназначенный для социально уязвимых граждан.

Чтобы оказаться в реестре, необходимо предоставить заявление о признании субъекта МСП социальным предприятием, справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности, отчет о социальном воздействии. После отправления пакета документов заявителю остается ожидать результатов конкурса.

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