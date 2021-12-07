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    07 декабря 2021, 12:55

    Тысячи машин и рабочих начали чистить дороги Подмосковья от снега

    Анастасия Аброськина

    Экстренное предупреждение ввели в Подмосковье из-за сильнейшего за 70 лет снегопада и гололедицы. Регион усилил работу всех дорожных и коммунальных служб. За ситуацией следят круглосуточно.

    Тысячи машин и рабочих начали чистить дороги Подмосковья от снега | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что устранять последствия снегопада вышли более трех тысяч рабочих. Задействовали свыше 2,2 тысячи машин.

    На дорогах продолжается непрерывный цикл обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части

    Алексей Гержик.

    По его словам, с утра обработали 67% общей протяженности дорожной сети Московской области.

    «Основная задача — обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта», — подчеркнул Гержик.

    Всего в регионе подготовили свыше 3,8 тысячи специальных машин, которые смогут оперативно использовать для очистки дорог в зимнее время.

    Главное — осторожность

    Снегопад в Подмосковье продолжается. Выпало уже до семи сантиметров снега. Наблюдается и усиление ветра — порывы достигают 15 метров в секунду.

    Жителей предупредили о том, что сегодня в регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Водителей и пешеходов призвали к осторожности. Губернатор призвал их по возможности пересесть на общественный транспорт.