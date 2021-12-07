Тысячи машин и рабочих начали чистить дороги Подмосковья от снега

Экстренное предупреждение ввели в Подмосковье из-за сильнейшего за 70 лет снегопада и гололедицы. Регион усилил работу всех дорожных и коммунальных служб. За ситуацией следят круглосуточно.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что устранять последствия снегопада вышли более трех тысяч рабочих. Задействовали свыше 2,2 тысячи машин.

На дорогах продолжается непрерывный цикл обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части Алексей Гержик.

По его словам, с утра обработали 67% общей протяженности дорожной сети Московской области.

«Основная задача — обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта», — подчеркнул Гержик.

Всего в регионе подготовили свыше 3,8 тысячи специальных машин, которые смогут оперативно использовать для очистки дорог в зимнее время.

Главное — осторожность

Снегопад в Подмосковье продолжается. Выпало уже до семи сантиметров снега. Наблюдается и усиление ветра — порывы достигают 15 метров в секунду.

Жителей предупредили о том, что сегодня в регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Водителей и пешеходов призвали к осторожности. Губернатор призвал их по возможности пересесть на общественный транспорт.